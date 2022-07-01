Adresár spoločností
Equality Health
Equality Health Platy

Platy Equality Health sa pohybujú od $169,150 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $180,197 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Equality Health. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Produktový manažér
$169K
Manažér softvérového inžinierstva
$180K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Equality Health predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $180,197. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Equality Health je $174,673.

