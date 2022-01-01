Adresár spoločností
Equal Experts
Equal Experts Platy

Platy Equal Experts sa pohybujú od $42,771 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $299,495 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Equal Experts. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $42.8K

Backend softvérový inžinier

Dátový analytik
$61.2K
Manažérsky konzultant
$205K

Nábor zamestnancov
$109K
Manažér softvérového inžinierstva
$188K
Architekt riešení
$299K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Equal Experts is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,495. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Equal Experts is $148,650.

