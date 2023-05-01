Adresár spoločností
Eptura
Eptura Platy

Platy Eptura sa pohybujú od $104,957 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $180,900 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Eptura. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Obchodný analytik
$111K
Produktový dizajnér
$181K
Softvérový inžinier
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Eptura predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $180,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Eptura je $110,550.

