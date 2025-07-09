Adresár spoločností
Epson
Epson Platy

Platy Epson sa pohybujú od $45,338 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $162,810 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Epson. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Obchodné operácie
$84.6K
Obchodný analytik
$109K
Dátový vedec
$45.3K

Ľudské zdroje
$82.3K
Produktový manažér
$151K
Projektový manažér
$163K
Predajný inžinier
$62.7K
Softvérový inžinier
$48.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Epson is Projektový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

Ďalšie zdroje