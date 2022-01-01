Epicor Platy

Adresár spoločností
Platy Epicor sa pohybujú od $14,296 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $205,020 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Epicor. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Softvérový inžinier
Median $27.7K
Účtovník
$136K
Business analytik
$22.7K

Dátový vedec
$205K
IT špecialista
$102K
Produktový dizajnér
$14.3K
Produktový manažér
$45.9K
Projektový manažér
$80.6K
Predaj
$129K
Predajný inžinier
$113K
Manažér softvérového inžinierstva
$57.6K
Celkové odmeny
$25.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Epicor predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $205,020. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Epicor je $69,087.

