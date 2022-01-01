Epic Games Platy

Platy Epic Games sa pohybujú od $52,260 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $445,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Epic Games. Posledná aktualizácia: 11/20/2025
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Epic Games podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
