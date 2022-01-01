Adresár spoločností
Epic Games
Epic Games Platy

Platy Epic Games sa pohybujú od $52,260 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $445,000 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Epic Games. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Softvérový inžinier
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier videohier

Produktový manažér
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $400K
Projektový manažér
Median $205K
Architekt riešení
Median $238K
Účtovník
$76.4K
Business analytik
$191K
Manažér dátovej vedy
$288K
Dátový vedec
$161K
Finančný analytik
$281K
Ľudské zdroje
$88K
IT špecialista
$67.6K
Marketingové operácie
$147K
Produktový dizajnér
$68.6K
Manažér produktového dizajnu
$193K
Programový manažér
$151K
Recruiter
$77.4K
Predaj
$52.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$80.6K
Technický programový manažér
$166K
Bezpečnosť a dôvera
$137K
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Epic Games podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Epic Games predstavuje Produktový manažér at the L5 level s ročnou celkovou odmenou $445,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Epic Games je $166,165.

