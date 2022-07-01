Adresár spoločností
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Platy

Platy EPI-USE Labs sa pohybujú od $127,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $190,045 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov EPI-USE Labs. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Softvérový inžinier
$127K
Architekt riešení
$190K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v EPI-USE Labs predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $190,045. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v EPI-USE Labs je $158,723.

