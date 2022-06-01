ePayPolicy Platy

Adresár spoločností
Platy ePayPolicy sa pohybujú od $83,415 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Recruiter na spodnej hranici až po $230,118 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ePayPolicy. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Recruiter
$83.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$230K
Najlepšie platenú pozíciu v ePayPolicy predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $230,118. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ePayPolicy je $156,766.

