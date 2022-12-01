Adresár spoločností
ePaisa
ePaisa Platy

Platy ePaisa sa pohybujú od $16,996 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $126,664 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ePaisa. Posledná aktualizácia: 11/20/2025

Softvérový inžinier
$17K
Architekt riešení
$127K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ePaisa predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $126,664. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ePaisa je $71,830.

