Entomo Farms
    O spoločnosti

    Entomo Farms is a leading company in the production of cricket-based products like flour, powder, and protein. They are recognized worldwide for their commitment to sustainable food sources.

    http://entomofarms.com
    Webstránka
    2014
    Rok založenia
    31
    Počet zamestnancov
    Sídlo

    Ďalšie zdroje