Endava
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Endava Architekt riešení Platy

Endava Architekt riešení Platy. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

RON 714K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v Endava?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Endava in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 434,031. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Endava pre pozíciu Architekt riešení in Romania je RON 261,699.

