Softvérový inžinier odmeňovanie in Romania v Endava sa pohybuje od RON 91.1K za year pre Software Engineer do RON 356K za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Romania dosahuje RON 114K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Endava. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
