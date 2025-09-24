Adresár spoločností
Endava
Endava Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Romania v Endava sa pohybuje od RON 91.1K za year pre Software Engineer do RON 356K za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Romania dosahuje RON 114K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Endava. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Endava?

Zahrnuté pozície

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Endava in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 356,460. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Endava pre pozíciu Softvérový inžinier in Romania je RON 113,870.

