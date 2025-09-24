Adresár spoločností
Emplifi
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Emplifi Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Czech Republic v Emplifi dosahuje CZK 1.48M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Emplifi. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Celkom za rok
CZK 1.48M
Úroveň
-
Základný plat
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Emplifi?

CZK 3.49M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

أعلى حزمة راتب لوظيفة Manažér softvérového inžinierstva في Emplifi in Czech Republic تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CZK 1,667,182. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Emplifi لوظيفة Manažér softvérového inžinierstva in Czech Republic هو CZK 1,452,608.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Emplifi

Súvisiace spoločnosti

  • GCOM
  • Phase2
  • Grabango
  • ProfitWell
  • Thycotic
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje