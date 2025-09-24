Adresár spoločností
Emplifi
Emplifi Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Czech Republic v Emplifi dosahuje CZK 986K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Emplifi. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
Celkom za rok
CZK 986K
Úroveň
L3
Základný plat
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Emplifi?

CZK 3.49M

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Emplifi in Czech Republic predstavuje ročnú celkovú odmenu CZK 1,215,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Emplifi pre pozíciu Softvérový inžinier in Czech Republic je CZK 986,483.

Ďalšie zdroje