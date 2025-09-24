Adresár spoločností
Elsevier
Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Elsevier sa pohybuje od $89.6K za year pre Software Engineer 1 do $148K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Elsevier. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Elsevier?

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Elsevier in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $175,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Elsevier pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $110,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Elsevier

