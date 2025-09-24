Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Elsevier sa pohybuje od $89.6K za year pre Software Engineer 1 do $148K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $110K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Elsevier. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
