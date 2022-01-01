Adresár spoločností
Ellucian
Ellucian Platy

Platy Ellucian sa pohybujú od $35,930 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $151,443 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ellucian. Posledná aktualizácia: 9/4/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $100K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $98K
Obchodný analytik
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Projektový manažér
$104K
Predaj
$151K
Manažér softvérového inžinierstva
$41.1K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Ellucian is Predaj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

