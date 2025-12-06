Adresár spoločností
Elevate K-12
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Elevate K-12 dosahuje ₹3.76M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Elevate K-12. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Elevate K-12
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
$42.8K
Úroveň
L4
Základný plat
$42.8K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Elevate K-12?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Elevate K-12 in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,316,604. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Elevate K-12 pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹3,762,181.

