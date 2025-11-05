Adresár spoločností
EDF FR
EDF FR Mechanický inžinier Platy v Greater Paris Area

Mediánový Mechanický inžinier kompenzačný balík in Greater Paris Area v EDF FR dosahuje €42.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky EDF FR. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Celkom za rok
€42.6K
Úroveň
L3
Základný plat
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v EDF FR in Greater Paris Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €43,378. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v EDF FR pre pozíciu Mechanický inžinier in Greater Paris Area je €42,550.

