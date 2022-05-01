Adresár spoločností
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Platy

Platy Edelman Financial Engines sa pohybujú od $113,430 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $169,150 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Edelman Financial Engines. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $159K
Dátový analytik
$113K
Dátový vedec
$169K

Produktový manažér
$114K
Často kladené otázky

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Edelman Financial Engines je Dátový vedec at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $169,150. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Edelman Financial Engines je $136,484.

