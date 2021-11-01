Adresár spoločností
ECS
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

ECS Platy

Platy ECS sa pohybujú od $7,236 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Strojný inžinier na spodnej hranici až po $226,125 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ECS. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $140K

Dátový inžinier

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $85K
Obchodný analytik
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manažér dátovej vedy
$151K
Informačný technológ (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Strojný inžinier
$7.2K
Manažér programov
$118K
Projektový manažér
$64.7K
Architekt riešení
$181K
Manažér technických programov
$226K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ECS predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $226,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ECS je $117,600.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ECS

Súvisiace spoločnosti

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje