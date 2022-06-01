Adresár spoločností
Duetto
Duetto Platy

Platy Duetto sa pohybujú od $153,022 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $275,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Duetto. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Softvérový inžinier
Median $275K
Manažér softvérového inžinierstva
$153K
Najlepšie platenú pozíciu v Duetto predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $275,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Duetto je $214,011.

Ďalšie zdroje

