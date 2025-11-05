Adresár spoločností
Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in New York City Area v Duck Creek Technologies dosahuje $220K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Duck Creek Technologies. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Celkom za rok
$220K
Úroveň
-
Základný plat
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Roky v spoločnosti
17 Roky
Roky skúseností
17 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Duck Creek Technologies in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $227,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Duck Creek Technologies pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in New York City Area je $220,000.

