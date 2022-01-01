Adresár spoločností
Dublin City University Platy

Platy Dublin City University sa pohybujú od $60,770 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $84,103 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dublin City University. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Dátový vedec
$84.1K
Softvérový inžinier
$60.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Dublin City University predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $84,103. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dublin City University je $72,436.

