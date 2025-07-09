Adresár Spoločností
DSTA
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

DSTA Platy

Platový rozsah DSTA sa pohybuje od $60,214 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $156,800 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DSTA. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $75K

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
$60.2K
Hardvérový inžinier
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manažér programu
$127K
Projektový manažér
$157K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$81.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$111K
Technický manažér programu
$124K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at DSTA is Projektový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre DSTA

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje