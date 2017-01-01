Adresár Spoločností
DSTA
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o DSTA, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    DSTA develops cutting-edge defence technologies and solutions to safeguard Singapore, leveraging a diverse portfolio of emerging technologies like AI, cybersecurity, robotics, and IoT.

    dsta.gov.sg
    Webstránka
    2000
    Rok založenia
    2,231
    # Zamestnancov
    $500M-$1B
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre DSTA

    Súvisiace spoločnosti

    • Netflix
    • Spotify
    • Apple
    • LinkedIn
    • Lyft
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje