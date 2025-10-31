Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v DRW sa pohybuje od $203K za year pre L2 do $387K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $259K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DRW. Posledná aktualizácia: 10/31/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
