DRW
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

DRW Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v DRW sa pohybuje od $203K za year pre L2 do $387K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $259K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DRW. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
(Začiatočnícka úroveň)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v DRW?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v DRW in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $387,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DRW pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $233,000.

