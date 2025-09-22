Adresár spoločností
Druva
Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Druva sa pohybuje od ₹2.59M za year pre Staff Software Engineer do ₹6.68M za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.59M.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Druva in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,183,110. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Druva pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹4,075,959.

