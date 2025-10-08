Data Architect odmeňovanie in United States v Dropbox sa pohybuje od $300K za year pre IC2 do $336K za year pre IC4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dropbox. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Dropbox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)