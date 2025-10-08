Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Dropbox sa pohybuje od $168K za year pre IC1 do $854K za year pre IC6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $325K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dropbox. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
IC1
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Dropbox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)