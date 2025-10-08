Adresár spoločností
Dropbox
  • Platy
  Dizajnér interakcií

  • Dizajnér interakcií

  United States

Dropbox Dizajnér interakcií Platy v United States

Dizajnér interakcií odmeňovanie in United States v Dropbox sa pohybuje od $371K za year pre IC4 do $322K za year pre IC5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $150K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dropbox. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
Senior Product Designer
$371K
$206K
$121K
$44.8K
Zobraziť 2 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Dropbox podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dizajnér interakcií v Dropbox in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $435,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dropbox pre pozíciu Dizajnér interakcií in United States je $302,300.

