Drizly
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Drizly Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v Drizly dosahuje $261K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Drizly. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
Drizly
Software Engineering Manager
Boston, MA
Celkom za rok
$261K
Úroveň
-
Základný plat
$198K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$23K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
20 Roky
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Drizly in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $322,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Drizly pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $252,000.

