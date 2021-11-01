Adresár Spoločností
Dremio Platy

Platový rozsah Dremio sa pohybuje od $42,746 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $301,500 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dremio. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $212K
Zákaznícky servis
$42.7K
Produktový manažér
$302K

Predaj
$241K
Architekt riešení
$177K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dremio je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $301,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dremio je $211,500.

