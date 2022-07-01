Adresár spoločností
Drawbridge
Drawbridge Platy

Platy Drawbridge sa pohybujú od $160,800 v celkovom ročnom odmeňovaní pre IT špecialista na spodnej hranici až po $174,125 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Drawbridge. Posledná aktualizácia: 11/19/2025

IT špecialista
$161K
Softvérový inžinier
$174K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Drawbridge predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Drawbridge je $167,463.

Ďalšie zdroje

