Adresár Spoločností
Draup
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Draup Platy

Platový rozsah Draup sa pohybuje od $2,289 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $21,689 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Draup. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Manažérsky konzultant
Median $9.6K
Softvérový inžinier
Median $21.7K
Účtovník
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Obchodný analytik
$14.1K
Rozvoj obchodu
$3.8K
Dátový analytik
$3.8K
Ľudské zdroje
$3.1K
Marketing
$3.8K
Rizikový kapitálový investor
$8.1K

Analytik

Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Draup è Softvérový inžinier con una compensazione totale annuale di $21,689. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Draup è di $3,798.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Draup

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Lyft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje