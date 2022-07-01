Adresár spoločností
Drata
Drata Platy

Platy Drata sa pohybujú od $101,584 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $242,676 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Drata. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Ľudské zdroje
$188K
Marketing
$173K
Produktový dizajnér
$139K

Projektový manažér
$140K
Predaj
$102K
Softvérový inžinier
$243K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Drata predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $242,676. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Drata je $156,770.

