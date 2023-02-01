Adresár Spoločností
Draper
Draper Platy

Platový rozsah Draper sa pohybuje od $94,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Elektrotechnický inžinier na spodnom konci do $139,300 pre Manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Draper. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K
Hardvérový inžinier
Median $110K
Strojný inžinier
Median $125K

Elektrotechnický inžinier
$94.5K
Manažér programu
$139K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$129K
FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Draper, є Manažér programu at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $139,300. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Draper, становить $125,000.

