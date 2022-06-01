Adresár Spoločností
Dragos
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Dragos Platy

Platový rozsah Dragos sa pohybuje od $96,900 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $348,250 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dragos. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $195K
Ľudské zdroje
$96.9K
Produktový dizajnér
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$181K
Manažér softvérového inžinierstva
$223K
Architekt riešení
$348K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Dragos is Architekt riešení at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Dragos

Súvisiace spoločnosti

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje