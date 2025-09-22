Softvérový inžinier odmeňovanie in Germany v Drager dosahuje €77.7K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Germany dosahuje €86.3K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Drager. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu