Adresár spoločností
Drager
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Drager Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Germany v Drager dosahuje €77.7K za year pre Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Germany dosahuje €86.3K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Drager. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

€142K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Drager?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Drager in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €103,578. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Drager pre pozíciu Softvérový inžinier in Germany je €86,313.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Drager

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Coinbase
  • Apple
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje