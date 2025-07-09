Adresár Spoločností
Drager Platy

Platový rozsah Drager sa pohybuje od $51,270 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $168,840 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Drager. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).

Strojný inžinier
$123K
Produktový manažér
$169K
Projektový manažér
$51.3K

Predaj
$88.6K
Softvérový inžinier
$86.4K

Full-stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
$90.8K
Architekt riešení
$106K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Ďalšie zdroje