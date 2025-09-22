Adresár spoločností
DP World
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

DP World Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in India v DP World dosahuje ₹8.17M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DP World. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹8.17M
Úroveň
-
Základný plat
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v DP World?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v DP World in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹10,812,636. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DP World pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in India je ₹6,871,484.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre DP World

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Amazon
  • Apple
  • Lyft
  • Databricks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje