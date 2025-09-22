Softvérový inžinier odmeňovanie in India v DP World sa pohybuje od ₹2.21M za year pre SDE do ₹4.97M za year pre Group SDE 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.08M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DP World. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
