DP World
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

DP World Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v DP World sa pohybuje od ₹2.21M za year pre SDE do ₹4.97M za year pre Group SDE 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.08M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DP World. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE
(Začiatočnícka úroveň)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v DP World?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Často kladené otázky

