Adresár Spoločností
DP World
DP World Platy

Platový rozsah DP World sa pohybuje od $22,984 v celkovej kompenzácii ročne pre Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu na spodnom konci do $108,463 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DP World. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produktový manažér
Median $77.8K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $78.9K

Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu
$23K
Dátový analytik
$46.6K
Priemyselný dizajnér
$81.6K
Informatik (IT)
$37.3K
Technický manažér programu
$108K
Technický writer
$41.4K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v DP World je Technický manažér programu at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $108,463. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DP World je $51,808.

