Dozuki
Dozuki Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v Dozuki sa pohybuje od $55.3K do $75.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dozuki. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$59.2K - $71.5K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$55.3K$59.2K$71.5K$75.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Dozuki?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dozuki in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $75,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dozuki pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $55,250.

