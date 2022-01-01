Adresár Spoločností
Doximity Platy

Platový rozsah Doximity sa pohybuje od $120,000 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $299,000 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Doximity. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $210K

Full-stack softvérový inžinier

Marketing
Median $120K
Produktový manažér
Median $299K

Dátový vedec
Median $125K
Rozvoj obchodu
$124K
Dátový analytik
$219K
Produktový dizajnér
$225K
Predaj
$225K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Doximity podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Doximity je Produktový manažér s ročnou celkovou kompenzáciou $299,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Doximity je $214,550.

