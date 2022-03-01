Adresár Spoločností
Dow Platy

Platový rozsah Dow sa pohybuje od $34,354 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $417,900 pre Finančný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dow. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $103K

Vedecký výskumník

Strojný inžinier
Median $125K

Výrobný inžinier

Chemický inžinier
Median $104K

Výskumný inžinier

Dátový vedec
Median $164K
Účtovník
$72.6K
Biomedicínsky inžinier
$107K
Obchodný analytik
$103K
Firemný rozvoj
$95.7K
Dátový analytik
$45.3K
Manažér dátovej vedy
$164K
Elektrotechnický inžinier
$111K
Finančný analytik
$418K
Hardvérový inžinier
$130K
Informatik (IT)
$80.4K
Inžinier materiálov
$139K
Produktový dizajnér
$34.4K
Produktový manažér
$279K
Projektový manažér
$116K
Predaj
$80.6K
Architekt riešení
$209K
Technický manažér programu
$61.1K
FAQ

The highest paying role reported at Dow is Finančný analytik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

