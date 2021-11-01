Adresár Spoločností
DoubleVerify
DoubleVerify Platy

Platový rozsah DoubleVerify sa pohybuje od $67,609 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodný analytik na spodnom konci do $340,290 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov DoubleVerify. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $208K
Produktový manažér
Median $170K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $255K

Účtovník
$113K
Obchodný analytik
$67.6K
Dátový analytik
$108K
Dátový vedec
$249K
Ľudské zdroje
$113K
Produktový dizajnér
$194K
Projektový manažér
$143K
Predaj
$136K
Technický manažér programu
$340K
UX výskumník
$111K
FAQ

The highest paying role reported at DoubleVerify is Technický manažér programu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $340,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DoubleVerify is $142,722.

