Adresár spoločností
Dotdash Meredith
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Seattle Area

Dotdash Meredith Softvérový inžinier Platy v Greater Seattle Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Seattle Area v Dotdash Meredith dosahuje $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dotdash Meredith. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Celkom za rok
$150K
Úroveň
S1
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
8 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dotdash Meredith in Greater Seattle Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $194,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dotdash Meredith pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Seattle Area je $150,125.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Dotdash Meredith

Súvisiace spoločnosti

  • Google
  • Facebook
  • Uber
  • Databricks
  • Roblox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje