Dotdash Meredith Softvérový inžinier Platy v Edmonton Metropolitan Region

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Edmonton Metropolitan Region v Dotdash Meredith dosahuje CA$107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dotdash Meredith. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Celkom za rok
CA$107K
Úroveň
Software Engineer 2
Základný plat
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Dotdash Meredith?
Najnovšie odoslané platy
Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$190,068. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dotdash Meredith pre pozíciu Softvérový inžinier in Edmonton Metropolitan Region je CA$101,773.

