Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v Dotdash Meredith sa pohybuje od CA$48.3K za year pre Software Engineer 1 do CA$113K za year pre Software Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$84.5K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dotdash Meredith. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Dotdash Meredith in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$120,928. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Dotdash Meredith pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$84,541.

Ďalšie zdroje