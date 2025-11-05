Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v Dotdash Meredith sa pohybuje od CA$48.3K za year pre Software Engineer 1 do CA$113K za year pre Software Engineer 2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$84.5K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Dotdash Meredith. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
