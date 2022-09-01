Adresár Spoločností
Dotdash Meredith
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Dotdash Meredith Platy

Platový rozsah Dotdash Meredith sa pohybuje od $80,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnom konci do $162,180 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dotdash Meredith. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $144K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $145K
Marketing
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketingové operácie
$141K
Produktový dizajnér
$162K
Projektový manažér
$126K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$80.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$123K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dotdash Meredith je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $162,180. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dotdash Meredith je $140,700.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Dotdash Meredith

Súvisiace spoločnosti

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje